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Kraut mit Speck

Kraut mit Speck (Symbolbild)
© kwasnica, Pixabay
Kraut mit Speck (Symbolbild)
Gesamtzeit:30 min

Zutaten für das Kraut mit Speck

  • 1 großer Krautkopf
  • 100 g Schinkenspeck, dünn aufgeschnitten
  • Butter
  • Salz
  • Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung

  1. 1

    Den Krautkopf in acht Stücke teilen. Nur die ganz groben Strunkstücke
    wegschneiden - nicht zu viel, damit das Kraut beim Kochen nicht zerfällt. Die Krautachtel in Salzwasser etwa acht Minuten blanchieren, herausheben und auf Küchenpapier gut abtropfen lassen.

  2. 2

    Den Speck in schmale Streifen schneiden. In ein Sieb geben und eine Minute blanchieren. Auf Küchenpapier legen und gut trocken tupfen. In einer beschichteten Pfanne knusprig braten. 5 EL Butter dazugeben und einmal aufschäumen lassen. Wer will, kann noch zwei, drei gehackte Knoblauchzehen in die Butter geben.

  3. 3

    Die Krautachtel auf vorgewärmten Tellern anrichten und die Speckstreifen mit der Butter darüber träufeln. Mit Pfeffer, frisch aus der Mühle, würzen.

  4. 4

    Tipp: Dieses Gericht schmeckt auch sehr gut mit Kohl. Eine andere Version: Kraut- bzw. Kohlblätter in kleine Quadrate schneiden und in Salzwasser blanchieren.

  5. 5

    Klein geschnittenen Schinkenspeck in Butter anrösten, etwas Obers dazugeben. Das Gemüse darin schwenken. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.