Kraut mit Speck

1 Den Krautkopf in acht Stücke teilen. Nur die ganz groben Strunkstücke

wegschneiden - nicht zu viel, damit das Kraut beim Kochen nicht zerfällt. Die Krautachtel in Salzwasser etwa acht Minuten blanchieren, herausheben und auf Küchenpapier gut abtropfen lassen.

2 Den Speck in schmale Streifen schneiden. In ein Sieb geben und eine Minute blanchieren. Auf Küchenpapier legen und gut trocken tupfen. In einer beschichteten Pfanne knusprig braten. 5 EL Butter dazugeben und einmal aufschäumen lassen. Wer will, kann noch zwei, drei gehackte Knoblauchzehen in die Butter geben.

3 Die Krautachtel auf vorgewärmten Tellern anrichten und die Speckstreifen mit der Butter darüber träufeln. Mit Pfeffer, frisch aus der Mühle, würzen.

4 Tipp: Dieses Gericht schmeckt auch sehr gut mit Kohl. Eine andere Version: Kraut- bzw. Kohlblätter in kleine Quadrate schneiden und in Salzwasser blanchieren.