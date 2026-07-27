Kraut mit Speck
Zutaten für das Kraut mit Speck
- 1 großer Krautkopf
- 100 g Schinkenspeck, dünn aufgeschnitten
- Butter
- Salz
- Pfeffer a. d. Mühle
Zubereitung
- 1
Den Krautkopf in acht Stücke teilen. Nur die ganz groben Strunkstücke
wegschneiden - nicht zu viel, damit das Kraut beim Kochen nicht zerfällt. Die Krautachtel in Salzwasser etwa acht Minuten blanchieren, herausheben und auf Küchenpapier gut abtropfen lassen.
- 2
Den Speck in schmale Streifen schneiden. In ein Sieb geben und eine Minute blanchieren. Auf Küchenpapier legen und gut trocken tupfen. In einer beschichteten Pfanne knusprig braten. 5 EL Butter dazugeben und einmal aufschäumen lassen. Wer will, kann noch zwei, drei gehackte Knoblauchzehen in die Butter geben.
- 3
Die Krautachtel auf vorgewärmten Tellern anrichten und die Speckstreifen mit der Butter darüber träufeln. Mit Pfeffer, frisch aus der Mühle, würzen.
- 4
Tipp: Dieses Gericht schmeckt auch sehr gut mit Kohl. Eine andere Version: Kraut- bzw. Kohlblätter in kleine Quadrate schneiden und in Salzwasser blanchieren.
- 5
Klein geschnittenen Schinkenspeck in Butter anrösten, etwas Obers dazugeben. Das Gemüse darin schwenken. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.