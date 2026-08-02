Das Deutschlandsberger Rathaus ist ein bauliches Schmuckstück mit langer Geschichte. Seinen Vulgonamen verdankt es dem einstigen Amtmann Franz Xaver Jud.

Die kunstvoll gestaltete Fassade des Deutschlandsberger Rathauses mit Stadtwappen und historischem Sinnspruch über dem Eingang

„Möge in diesen Räumen immer jene Harmonie erhalten bleiben, welche diesen Bau ermöglichte. Möge jede Zwietracht ferne sein, mögen die zur Verwaltung und Führung unseres Gemeinwesens Berufenen jederzeit ihr Bestes für unseren Ort und die Allgemeinheit einsetzen.“ Mit diesen Worten eröffnete Bürgermeister Karl Pfleger 1925 das heutige Rathaus von Deutschlandsberg. Nach einem Umbau samt Balkon und Turm wurde das Gebäude damals seiner neuen Bestimmung übergeben.

© Sammlung Gerhard Fischer Historische Ansicht vom Deutschlandsberger Hauptplatz mit Rathaus im Hintergrund

Heute gilt es als bauliches Schmuckstück der Region. Seine Geschichte reicht aber weit in die Vergangenheit zurück. Als Hofhaus samt Hofgarten gehörte es zur einstigen Herrschaft Landsberg. Lange Zeit diente es als Quartier für Burgverwalter, Herrschaftseigentümer oder Hauptleute. Bis heute wird es „Jud’sches Haus“ genannt. Der Vulgoname geht zurück auf Franz Xaver Jud, Sohn einer früh verwitweten Bergrichterin zu Harrachegg im Sausal.

Vom Bauherrn zum Abbrandler

Als Verwalter des Salzburger Erzbistums war Franz Xaver Jud 35 Jahre lang in Landsberg tätig. In seine Amtszeit fiel der große Marktbrand von 1798, bei dem 34 Häuser zerstört wurden. Auch sein Haus fiel den Flammen zum Opfer. Besonders bitter: Erst zwei Jahre zuvor hatte er es aufwendig umbauen lassen. Es war um ein Stockwerk erweitert und mit einer spätbarocken Fassade versehen worden.

© KLZ / Alexandra Kofler Seit rund hundert Jahren ist das „Jud’sche Haus“ Sitz der Stadtverwaltung und eines der markantesten Gebäude im Zentrum von Deutschlandsberg

Die Investition hatte einen besonderen Grund: Fürsterzbischof Hieronymus Graf Colloredo plante seine Flucht vor den Franzosen. Das „Jud’sche Haus“ hätte ihm als Exil dienen sollen. Doch zunächst blieben die Franzosen aus, dann kam die Brandkatastrophe. Als Colloredo 1800 tatsächlich fliehen musste, führte sein Weg von Salzburg über Brünn nach Wien. Jud ging leer aus und teilte das Schicksal der Landsberger Brandopfer. An der Rückseite des Rathauses erinnert bis heute eine kleine Nische mit einer Figur des heiligen Franz Xaver an den einstigen Hausbesitzer.

Ein neues Rathaus für die neue Stadt

Mit Graf Moritz von Fries, einem wohlhabenden Bankier und Kunstförderer, zog 1811 großstädtischer Glanz in Landsberg ein. Er ließ die romantische Klause mit Wanderwegen und Einsiedelei errichten. In den Fels gemeißelte Inschriften erinnern bis heute an ihn. Nach seinem Bankrott kam Landsberg 1820 in den Besitz von Fürst Johann Josef von und zu Liechtenstein. Das „Jud’sche Haus“ beherbergte fortan die fürstliche Gutsverwaltung.

1822 erhielt Landsberg den Namen Deutschlandsberg. Die neue Bezirkshauptmannschaft machte die Marktgemeinde zum Verwaltungszentrum der Weststeiermark, 1873 folgte der Eisenbahnanschluss. Mit dem aufstrebenden Bürgertum setzte eine rege Bautätigkeit ein. Vereine wurden gegründet, Feste organisiert und das Zentrum verschönert.

1918, einen Monat vor Ende des Ersten Weltkriegs, wurde Deutschlandsberg zur Stadt erhoben. Der neue Status sollte auch nach außen sichtbar werden. Ein Rathaus musste her. Die Wahl fiel auf das „Jud’sche Haus“, das seit hundert Jahren das Herz der Stadtverwaltung bildet.