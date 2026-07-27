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Rindsbraten in Rotweinsauce

Rindsbraten in Rotweinsauce (Symbolbild)
© Pixabay
Rindsbraten in Rotweinsauce (Symbolbild)
Gesamtzeit:4 std 0 min

Zutaten für den Rindsbraten in Rotweinsauce

  • 1 kg Rindsbraten (Hüferl, Schulterscherzel)
  • 30 g fetter Speck
  • 1 Zwiebel
  • 100 g Sellerie
  • 2 Knoblauchzehen
  • 2 Rosmarinzweige
  • 2 Lorbeerblätter
  • 1 TL Pimentkörner
  • Weinbrand
  • Butter
  • Öl
  • 1 Flasche Rotwein (Zweigelt, Blaufränkisch)
  • Salz
  • Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung

  1. 1

    Zwiebel und Sellerie klein schneiden. Den Speck klein würfeln. Butter und Öl in einem schweren Topf erhitzen.

  2. 2

    Das Fleisch salzen und pfeffern und rundherum anbraten. Aus dem Topf heben.

  3. 3

    Im Bratenfett den Speck anrösten. Zwiebel und Sellerie dazugeben. Mitrösten. Mit einem Stamperl Weinbrand ablöschen. Einkochen lassen.

  4. 4

    Das Fleisch wieder in den Topf legen. Mit Lorbeer, Piment und gehacktem Knoblauch würzen. 1/4 l Wein dazugießen und zugedeckt bei mittlerer Hitze garen.

  5. 5

    Sobald ein Großteil des Weins verkocht ist, ein weiteres Viertel Wein dazugießen. Wieder einkochen lassen.

  6. 6

    Den Rosmarin zum Fleisch legen und den restlichen Wein in den Topf gießen. Wieder zur Hälfte einkochen lassen. Insgesamt etwa drei Stunden garen.

  7. 7

    Den Braten aus dem Topf heben. Die Sauce durch ein Sieb passieren. Nochmals erhitzen. Mit Butter montieren.

  8. 8

    Das Fleisch in Scheiben schneiden und die Sauce darübergießen. Mit Erdäpfelpüree servieren.