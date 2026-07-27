Rindsbraten in Rotweinsauce

1 Zwiebel und Sellerie klein schneiden. Den Speck klein würfeln. Butter und Öl in einem schweren Topf erhitzen.

2 Das Fleisch salzen und pfeffern und rundherum anbraten. Aus dem Topf heben.

3 Im Bratenfett den Speck anrösten. Zwiebel und Sellerie dazugeben. Mitrösten. Mit einem Stamperl Weinbrand ablöschen. Einkochen lassen.

4 Das Fleisch wieder in den Topf legen. Mit Lorbeer, Piment und gehacktem Knoblauch würzen. 1/4 l Wein dazugießen und zugedeckt bei mittlerer Hitze garen.

5 Sobald ein Großteil des Weins verkocht ist, ein weiteres Viertel Wein dazugießen. Wieder einkochen lassen.

6 Den Rosmarin zum Fleisch legen und den restlichen Wein in den Topf gießen. Wieder zur Hälfte einkochen lassen. Insgesamt etwa drei Stunden garen.

7 Den Braten aus dem Topf heben. Die Sauce durch ein Sieb passieren. Nochmals erhitzen. Mit Butter montieren.