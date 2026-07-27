Rindsbraten in Rotweinsauce
Zutaten für den Rindsbraten in Rotweinsauce
- 1 kg Rindsbraten (Hüferl, Schulterscherzel)
- 30 g fetter Speck
- 1 Zwiebel
- 100 g Sellerie
- 2 Knoblauchzehen
- 2 Rosmarinzweige
- 2 Lorbeerblätter
- 1 TL Pimentkörner
- Weinbrand
- Butter
- Öl
- 1 Flasche Rotwein (Zweigelt, Blaufränkisch)
- Salz
- Pfeffer a. d. Mühle
Zubereitung
- 1
Zwiebel und Sellerie klein schneiden. Den Speck klein würfeln. Butter und Öl in einem schweren Topf erhitzen.
- 2
Das Fleisch salzen und pfeffern und rundherum anbraten. Aus dem Topf heben.
- 3
Im Bratenfett den Speck anrösten. Zwiebel und Sellerie dazugeben. Mitrösten. Mit einem Stamperl Weinbrand ablöschen. Einkochen lassen.
- 4
Das Fleisch wieder in den Topf legen. Mit Lorbeer, Piment und gehacktem Knoblauch würzen. 1/4 l Wein dazugießen und zugedeckt bei mittlerer Hitze garen.
- 5
Sobald ein Großteil des Weins verkocht ist, ein weiteres Viertel Wein dazugießen. Wieder einkochen lassen.
- 6
Den Rosmarin zum Fleisch legen und den restlichen Wein in den Topf gießen. Wieder zur Hälfte einkochen lassen. Insgesamt etwa drei Stunden garen.
- 7
Den Braten aus dem Topf heben. Die Sauce durch ein Sieb passieren. Nochmals erhitzen. Mit Butter montieren.
- 8
Das Fleisch in Scheiben schneiden und die Sauce darübergießen. Mit Erdäpfelpüree servieren.