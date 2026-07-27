Erdäpfelgratin mit Schinkenspeck
Erdäpfelgratin
Erdäpfelgratin wird meist mit Rahm oder Milch zubereitet. Es schmeckt aber auch, wenn Sie die Erdäpfelscheiben mit Hühnersuppe übergießen. Die Zutaten sind für eine Beilage berechnet.
Zutaten für das Erdäpfelgratin
- 750 g Erdäpfel, speckig
- 100 g Schinkenspeck, dünne Scheiben
- 500 ml Hühnersuppe
- getrockneter Thymian
- Butter
- Salz
- Pfeffer a. d. Mühle
Zubereitung
- 1
Den Speck in kurze Streifen schneiden. In einer Pfanne ohne Fett glasig braten.
- 2
Die Erdäpfel in etwa 3 bis 4mm dicke Scheiben schneiden. Die Suppe erhitzen und die Scheiben darin drei Minuten vorkochen. Aus der Suppe heben und dachziegelförmig in eine Auflaufform schichten. Die Suppe heiß halten. Den Speck zwischen den Erdäpfelscheiben verteilen. Wenn die Suppe bereits gesalzen ist, wenig salzen. Ansonsten daran denken, dass Erdäpfel viel Salz vertragen. Thymian und Pfeffer über die Erdäpfel streuen. Die heiße Suppe darübergießen.
- 3
Das Gratin ins 200 Grad heiße Backrohr schieben und eine gute halbe Stunde backen. Nach 25 Minuten eventuell einige Butterflocken darüberstreuen.
Tipp: Wenn Sie die Erdäpfelscheiben nicht vorkochen, verlängert sich die Backzeit auf eine knappe Stunde.