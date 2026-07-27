Erdäpfelgratin mit Schinkenspeck

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Die Erdäpfel in etwa 3 bis 4mm dicke Scheiben schneiden. Die Suppe erhitzen und die Scheiben darin drei Minuten vorkochen. Aus der Suppe heben und dachziegelförmig in eine Auflaufform schichten. Die Suppe heiß halten. Den Speck zwischen den Erdäpfelscheiben verteilen. Wenn die Suppe bereits gesalzen ist, wenig salzen. Ansonsten daran denken, dass Erdäpfel viel Salz vertragen. Thymian und Pfeffer über die Erdäpfel streuen. Die heiße Suppe darübergießen.