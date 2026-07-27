Kalbsrouladen Tessiner Art

1 Die Semmel in Wasser einweichen. Gut ausdrücken und zerpflücken.

2 Die getrockneten Pilze in lauwarmem Wasser eine halbe Stunde einweichen. Fein hacken.

3 Zwiebel und Speck klein würfeln. 2 EL davon in etwas Butter anschwitzen. Die Hälfte der Pilze und die gehackte Petersilie dazugeben und durchrösten. Die Semmel mit der Speck-Pilz-Mischung vermischen.

4 Die Schnitzerln salzen, pfeffern und die Farce darauf verteilen. Einrollen und feststecken. Die Rouladen in einer Mischung aus Butter und Öl anbraten. Den Wein dazu gießen und 15 Minuten dünsten lassen.