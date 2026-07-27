Gebackene Mäuse
Zutaten für die gebackenen Mäuse
- 250 g glattes Mehl
- 20 g frische Germ
- 2 Dotter
- Zucker
- 125 ml lauwarme Milch
- 50 g Butter
- 1 Prise Salz
- 1 Pck. Vanillezucker, Staubzucker
- reichlich Backfett
Zubereitung
- 1
Alle Zutaten müssen beim Verarbeiten zimmerwarm sein und dürfen nicht direkt aus dem Kühlschrank verarbeitet werden. Die Germ in die Hälfte der Milch bröseln und mit einer Prise Zucker darin auflösen. Das Mehl in eine Schüssel sieben und in die Mitte eine Mulde drücken. Das Dampfl in die Mulde gießen. Etwas Mehl darüber streuen und zugedeckt reifen lassen.
- 2
Die Butter in der restlichen Milch zerlassen. Mit den Dottern, 1 EL Zucker, Salz und Vanillezucker zum Teig geben. Zu einem glatten, eher weichen Teig abschlagen. Wenn nötig, noch etwas lauwarme Milch bzw. etwas Mehl zum Teig geben. Zugedeckt eine halbe Stunde gehen lassen.
- 3
Mit Hilfe eines Löffels, den Sie immer wieder ins heiße Fett tauchen, Nocken („Mäuse“) aus dem Teig stechen und ins mittelheiße Fett (ca. 150 Grad) legen. Goldbraun backen. Auf einem Gitter abtropfen lassen. Mit Staubzucker bestreuen und warm servieren.
Tipp: Schmecken auch hervorragend mit Vanillesauce, Himbeer- oder Erdbeerpüree (aus tiefgekühlten Früchten) serviert.