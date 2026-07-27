Gebackene Mäuse

1 Alle Zutaten müssen beim Verarbeiten zimmerwarm sein und dürfen nicht direkt aus dem Kühlschrank verarbeitet werden. Die Germ in die Hälfte der Milch bröseln und mit einer Prise Zucker darin auflösen. Das Mehl in eine Schüssel sieben und in die Mitte eine Mulde drücken. Das Dampfl in die Mulde gießen. Etwas Mehl darüber streuen und zugedeckt reifen lassen.

2 Die Butter in der restlichen Milch zerlassen. Mit den Dottern, 1 EL Zucker, Salz und Vanillezucker zum Teig geben. Zu einem glatten, eher weichen Teig abschlagen. Wenn nötig, noch etwas lauwarme Milch bzw. etwas Mehl zum Teig geben. Zugedeckt eine halbe Stunde gehen lassen.