Wallerfilets mit Senfsoße
Zutaten für die Wallerfilets mit Senfsoße
- 800 g Wallerfilet (Wels)
- 100 g Schalotten
- 150 ml Weißwein
- 200 ml Fischfond
- Estragonsenf
- Butter
- 150 ml Schlagrahm
- 150 g Crème fraîche
- Salz
- weißer Pfeffer a. d. Mühle
- 2 Zweige Dillkraut
Zubereitung
- 1
Die Schalotten fein hacken. In 2 EL Butter andünsten. Mit 100 ml Wein und Fischfond ablöschen und fast vollständig einkochen lassen. 2 EL Senf rasch einrühren. Dann die Crème fraîche dazugeben und etwas einkochen lassen. Das Ganze durch ein Sieb passieren. 100 ml Obers dazugeben, nochmals aufkochen und mit Salz und Pfeffer abschmecken.
- 2
Den restlichen Schlagrahm steif schlagen. Die Fischfilets entgräten, waschen, trocken tupfen und salzen.
- 3
Den restlichen Wein mit Dillzweigen und 3 EL Butter in einer Pfanne erhitzen. Die Fischfilets einlegen und gute zehn Minuten im Sud ziehen lassen. Die Fischfilets aus dem Sud heben und abtropfen lassen. Auf vorgewärmte Teller legen.
- 4
Die Soße nochmals erhitzen. Das steif geschlagene Obers unterheben. Die Soße sehr heiß über den Fisch gießen. Mit Erdäpfeln servieren.