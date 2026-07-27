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Wallerfilets mit Senfsoße

Symbolfoto
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Gesamtzeit:1 std 0 min

Zutaten für die Wallerfilets mit Senfsoße

  • 800 g Wallerfilet (Wels)
  • 100 g Schalotten
  • 150 ml Weißwein
  • 200 ml Fischfond
  • Estragonsenf
  • Butter
  • 150 ml Schlagrahm
  • 150 g Crème fraîche
  • Salz
  • weißer Pfeffer a. d. Mühle
  • 2 Zweige Dillkraut

Zubereitung

  1. 1

    Die Schalotten fein hacken. In 2 EL Butter andünsten. Mit 100 ml Wein und Fischfond ablöschen und fast vollständig einkochen lassen. 2 EL Senf rasch einrühren. Dann die Crème fraîche dazugeben und etwas einkochen lassen. Das Ganze durch ein Sieb passieren. 100 ml Obers dazugeben, nochmals aufkochen und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

  2. 2

    Den restlichen Schlagrahm steif schlagen. Die Fischfilets entgräten, waschen, trocken tupfen und salzen.

  3. 3

    Den restlichen Wein mit Dillzweigen und 3 EL Butter in einer Pfanne erhitzen. Die Fischfilets einlegen und gute zehn Minuten im Sud ziehen lassen. Die Fischfilets aus dem Sud heben und abtropfen lassen. Auf vorgewärmte Teller legen.

  4. 4

    Die Soße nochmals erhitzen. Das steif geschlagene Obers unterheben. Die Soße sehr heiß über den Fisch gießen. Mit Erdäpfeln servieren.