Wallerfilets mit Senfsoße

1 Die Schalotten fein hacken. In 2 EL Butter andünsten. Mit 100 ml Wein und Fischfond ablöschen und fast vollständig einkochen lassen. 2 EL Senf rasch einrühren. Dann die Crème fraîche dazugeben und etwas einkochen lassen. Das Ganze durch ein Sieb passieren. 100 ml Obers dazugeben, nochmals aufkochen und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

2 Den restlichen Schlagrahm steif schlagen. Die Fischfilets entgräten, waschen, trocken tupfen und salzen.

3 Den restlichen Wein mit Dillzweigen und 3 EL Butter in einer Pfanne erhitzen. Die Fischfilets einlegen und gute zehn Minuten im Sud ziehen lassen. Die Fischfilets aus dem Sud heben und abtropfen lassen. Auf vorgewärmte Teller legen.