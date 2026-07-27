Schokokuchen aus dem Kühlschrank

1 Den Boden und die Seiten einer nicht zu großen Kuchenform mit neutralem Öl einfetten und mit Klarsichtfolie auskleiden. Die Schokolade in Stücke brechen und über Dunst schmelzen. Mit einem Stamperl Orangenlikör bzw. Rum würzen. Abkühlen lassen.

2 Die Kekse in 2x2 cm große Stücke schneiden. Die Eier trennen. Die Eiklar mit einer Prise Salz zu Schnee schlagen. Die zimmerwarme Butter schaumig schlagen. Zuerst Staubzucker, dann nacheinander die zwei Dotter unter die Butter schlagen. Anschließend Mandeln und abgekühlte, aber noch flüssige Schokolade unterziehen. Nun noch den Schnee unter die Schokomasse heben.