Hühnerleber mit Bandnudeln

1 Die Hühnerleber putzen und in gleich große Stücke teilen. Auf Küchenpapier gut trocken tupfen. Die Thymianblättchen von den Stängeln zupfen. Die Petersilie hacken.

2 Eine Mischung aus Butter und Olivenöl erhitzen. Die Leberstückeportionsweisedarin anbraten. Warm stellen. Etwas Paradeismark in die Pfanne geben und kurz anrösten. Mit Madeira ablöschen. Etwas einkochen lassen. Den Hühnerfond dazugießen. Mit 1 EL Honig, 2 EL Balsamicoessig und einigen fein gehackten Fenchelsamen würzen. Etwas einkochen lassen.

3 Die Leber mit den Kräutern in die Soße geben. Nochmals kurz erhitzen und mit Salz und Pfeffer würzen.

4 Die Bandnudeln in Salzwasser bissfest kochen. Butter in einer Pfanne zerlassen. Die Nudeln darin schwenken. Salzen und pfeffern. Frisch geriebenen Parmesan darüberstreuen. Nochmals durchschwenken.