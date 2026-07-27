Apfelmus mit Mascarponecreme
Zutaten für das Apfelmus mit Mascarponecreme
- 600 g säuerliche Äpfel
- 150 ml Weißwein (oder optional Apfelsaft)
- 2 EL Zucker
- 2 Dotter
- 2 EL Zitronensaft
- Rum
- 3 EL Staubzucker
- 250 g Mascarpone
- 150 ml Schlagobers
- 100 g Amaretti (kleine Mandelkekse)
Zubereitung
- 1
Die Äpfel mit Putz und Stängel in Stücke schneiden und mit 100 ml Weißwein, Zucker und Zitronensaft in einen Topf geben. Noch etwas Wasser dazu gießen und das Ganze so lange zugedeckt kochen, bis die Äpfel weich sind. Das kann bis zu einer halben Stunde dauern. Sofort durch die Flotte Lotte passieren. Eventuell noch mit etwas Rum abschmecken. Das Apfelmus darf eine nicht zu weiche Konsistenz haben.
- 2
Dotter, Rum, restlichen Weißwein und 2 EL Staubzucker über Dunst cremig aufschlagen. (Tipp: Wenn Kinder mitessen, können Sie den Weißwein gegen Apfelsaft tauschen.) Den Schlagkessel in kaltes Wasser stellen und so lange weiterschlagen, bis die Masse abgekühlt ist. Mascarpone mit dem Schneebesen unterheben. Das Schlagobers steif schlagen und unter die Creme ziehen.
- 3
Creme, Apfelmus und Amaretti abwechselnd in Dessertschüsserln einschichten. Mit Amaretti garnieren.
Bis zum Servieren kalt stellen.