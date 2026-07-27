Apfelmus mit Mascarponecreme

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Die Äpfel mit Putz und Stängel in Stücke schneiden und mit 100 ml Weißwein, Zucker und Zitronensaft in einen Topf geben. Noch etwas Wasser dazu gießen und das Ganze so lange zugedeckt kochen, bis die Äpfel weich sind. Das kann bis zu einer halben Stunde dauern. Sofort durch die Flotte Lotte passieren. Eventuell noch mit etwas Rum abschmecken. Das Apfelmus darf eine nicht zu weiche Konsistenz haben.