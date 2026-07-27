Zander auf ungarische Art

1 Die Fischfilets waschen und trocken tupfen. Salzen und pfeffern. Mit Zitronensaft beträufeln. Die Schalotten fein hacken. Das Dillkraut klein schneiden.

2 Eine Mischung aus Butter und Öl in einer großen Pfanne zerlassen. Die Filets auf beiden Seiten anbraten. Aus der Pfanne heben und warm stellen.

3 Noch etwas Butter in die Pfanne geben und die Schalotten goldgelb dünsten. Mit etwa 1 EL mildem und einer Prise scharfem Paprika paprizieren. Mit 100 ml Wasser und einem Spritzer Weißweinessig ablöschen. Kurz einkochen lassen. Dann das Obers dazu gießen. Bei wenig Hitze zu einem Mus einkochen lassen. Salzen und pfeffern.