Scharfes Rinds-Geschnetzeltes
Zutaten für das Rinds-Geschnetzelte
- 500 g Rindfleisch (Hüferl), geschnetzelt
- 2 Knoblauchzehen
- 1 Stk. Ingwer
- 1 Bund Frühlingszwiebeln
- 1 - 3 rote Pfefferoni
- 1 gelbe Paprikaschote
- Sojasoße
- Sherry
- Honig
- 0,5 Bund Petersilie
- Olivenöl
- Sesamöl
- Salz
- Pfeffer a. d. Mühle
Zubereitung.
- 1
Den Knoblauch klein würfeln. Die Zwiebeln in Ringe schneiden. Den bzw. die Pfefferoni sorgfältig entkernen und in kleine Würfel schneiden. Etwas Sesamöl bei wenig Hitze erwärmen. Knoblauch, Zwiebeln und Pfefferoni darin andünsten– sie dürfen dabei keine Farbe annehmen. Von der Platte ziehen.
- 2
4 EL Sojasoße, 2 EL Sherry und 1 EL Honig zur Zwiebelmischung geben. Mit dem Fleisch vermengen. Zugedeckt mindestens drei Stunden im Kühlschrank marinieren lassen.
- 3
Die Paprikaschote schälen und klein würfeln. Den Ingwer fein hacken.
- 4
Das Fleisch aus der Marinade heben und trocken tupfen. In einer Wokpfanne etwas Olivenöl erhitzen. Das Fleisch darin anrösten. Salzen und pfeffern. Ingwer und Paprika dazugeben. Kurz mitrösten. Mit der Marinade ablöschen. Zugedeckt bei sehr wenig Hitze zehn Minuten ziehen lassen. Mit Reis servieren.