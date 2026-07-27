Scharfes Rinds-Geschnetzeltes

1 Den Knoblauch klein würfeln. Die Zwiebeln in Ringe schneiden. Den bzw. die Pfefferoni sorgfältig entkernen und in kleine Würfel schneiden. Etwas Sesamöl bei wenig Hitze erwärmen. Knoblauch, Zwiebeln und Pfefferoni darin andünsten– sie dürfen dabei keine Farbe annehmen. Von der Platte ziehen.

2 4 EL Sojasoße, 2 EL Sherry und 1 EL Honig zur Zwiebelmischung geben. Mit dem Fleisch vermengen. Zugedeckt mindestens drei Stunden im Kühlschrank marinieren lassen.

3 Die Paprikaschote schälen und klein würfeln. Den Ingwer fein hacken.