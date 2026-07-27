Palatschinken mit Orangensauce

1 Für den Palatschinkenteig Milch, Mehl, Salz, Zucker verrühren, die Eier und den Dotter darunter rühren, ½ Stunde rasten lassen, dann noch 2 EL zerlassene Butter einrühren.

2 Für die Sauce drei Orangen wie einen Apfel schälen. Die Filets zwischen den Trennwänden herausschneiden. Die restlichen drei Orangen auspressen. ¼l Saft abmessen. Mit etwas geriebener Orangenschale würzen.

3 Den Staubzucker in 2 EL Butter karamellisieren. Mit Orangen und Zitronensaft ablöschen. Zu einer cremigen Sauce einkochen. Die Orangenfilets dazugeben. Acht dünne Palatschinken backen.

4 Jede Palatschinke mit 2 EL Orangensauce füllen. Zweimal zusammenklappen und in eine mit Butter ausgestrichene, feuerfeste Form legen.