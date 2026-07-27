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Palatschinken mit Orangensauce

Symbolbild
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Gesamtzeit:1 std 0 minKochzeit:1 std 0 min

Zutaten für die Palatschinken mit Orangensauce

  • 250 ml Milch
  • 140 g Mehl
  • 1 Prise Salz
  • 1 Prise Zucker
  • 2 Eier
  • 1 Dotter
  • Butter
  • 6 mittelgroße Orangen
  • geriebene Orangenschale
  • 80 g Staubzucker
  • 1 EL Zitronensaft
  • 100 g Crème fraîche
  • 1 Pck. Vanillezucker
  • 40 g Mandelblättchnén

Zubereitung

  1. 1

    Für den Palatschinkenteig Milch, Mehl, Salz, Zucker verrühren, die Eier und den Dotter darunter rühren, ½ Stunde rasten lassen, dann noch 2 EL zerlassene Butter einrühren.

  2. 2

    Für die Sauce drei Orangen wie einen Apfel schälen. Die Filets zwischen den Trennwänden herausschneiden. Die restlichen drei Orangen auspressen. ¼l Saft abmessen. Mit etwas geriebener Orangenschale würzen.

  3. 3

    Den Staubzucker in 2 EL Butter karamellisieren. Mit Orangen und Zitronensaft ablöschen. Zu einer cremigen Sauce einkochen. Die Orangenfilets dazugeben. Acht dünne Palatschinken backen.

  4. 4

    Jede Palatschinke mit 2 EL Orangensauce füllen. Zweimal zusammenklappen und in eine mit Butter ausgestrichene, feuerfeste Form legen.

  5. 5

    Die Crème fraîche mit Vanillezucker verrühren. Über den Palatschinken verteilen. Mit Mandelblättchen bestreuen. Unterm vorgeheizten Grill drei Minuten überbacken.