Palatschinken mit Orangensauce
Zutaten für die Palatschinken mit Orangensauce
- 250 ml Milch
- 140 g Mehl
- 1 Prise Salz
- 1 Prise Zucker
- 2 Eier
- 1 Dotter
- Butter
- 6 mittelgroße Orangen
- geriebene Orangenschale
- 80 g Staubzucker
- 1 EL Zitronensaft
- 100 g Crème fraîche
- 1 Pck. Vanillezucker
- 40 g Mandelblättchnén
Zubereitung
- 1
Für den Palatschinkenteig Milch, Mehl, Salz, Zucker verrühren, die Eier und den Dotter darunter rühren, ½ Stunde rasten lassen, dann noch 2 EL zerlassene Butter einrühren.
- 2
Für die Sauce drei Orangen wie einen Apfel schälen. Die Filets zwischen den Trennwänden herausschneiden. Die restlichen drei Orangen auspressen. ¼l Saft abmessen. Mit etwas geriebener Orangenschale würzen.
- 3
Den Staubzucker in 2 EL Butter karamellisieren. Mit Orangen und Zitronensaft ablöschen. Zu einer cremigen Sauce einkochen. Die Orangenfilets dazugeben. Acht dünne Palatschinken backen.
- 4
Jede Palatschinke mit 2 EL Orangensauce füllen. Zweimal zusammenklappen und in eine mit Butter ausgestrichene, feuerfeste Form legen.
- 5
Die Crème fraîche mit Vanillezucker verrühren. Über den Palatschinken verteilen. Mit Mandelblättchen bestreuen. Unterm vorgeheizten Grill drei Minuten überbacken.