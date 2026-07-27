Die rund 30-minütige deutschsprachige Produktion feiert am 11. September im Kulturni dom in Bleiburg Premiere. Der kontroverse Polizeieinsatz am Peršmanhof liegt ein Jahr zurück.

Die aus Einersdorf/Nonča vas stammende Studentin der Kommunikationswissenschaften an der Universität Klagenfurt Timna Katz präsentierte kürzlich bei einer internen Vorpremiere im Volkskino Klagenfurt ihre Filmdokumentation, die sie im Rahmen ihrer Masterarbeit gestaltet hat. „3 Jahre, 3 Monate, 3 Tage – und wir sind noch immer da!“, so der Titel. Das Werk verbinde Vergangenheit und Gegenwart und lade dazu ein, über Erinnerung, Verantwortung und demokratische Werte nachzudenken.

1 / 3 Zeitzeuge Katja Sturm-Schnabl © KK/Privat

Im Mittelpunkt stehen die bewegenden Lebensgeschichten der Zeitzeugen Peter Sitter, Ana Urban und Katja Sturm-Schnabl. Als Kinder wurden sie als Kärntner Slowenen gemeinsam mit ihren Familien vom NS-Regime verfolgt, aus ihrer Heimat vertrieben und in Lager deportiert. Mit großer Offenheit berichten sie von Angst, Hunger und Entrechtung, vom Verlust naher Angehöriger und vom täglichen Kampf ums Überleben. „Ihre Stimmen sind ein unschätzbares Vermächtnis. Sie erinnern uns daran, wohin Ausgrenzung, Hass und der Missbrauch staatlicher Macht führen können“, erklärt Katz. Gerade für junge Menschen seien diese persönlichen Berichte von besonderem Wert, um die Bedeutung von Demokratie, Menschenwürde und Menschenrechten zu verstehen.

© Damijan SmreČnik/novice.at Polizeieinsatz am Peršmanhof

Kontroverser Polizeieinsatz am Peršmanhof

Parallel dazu thematisiert der Film den Polizeieinsatz am Peršmanhof vom 27. Juli 2025. Eine vom Innenministerium eingesetzte Analysekommission beurteilte den Ablauf des Einsatzes gegen ein antifaschistisches Camp später in mehreren Punkten als rechtswidrig und unverhältnismäßig. Ein Jahr nach dem umstrittenen Einsatz hat das Innenministerium nun einen Erlass für die Polizei zum Verhalten auf Gedenkstätten vorgelegt. Unter anderem wird darin festgehalten, dass „bei einem Einschreiten die historischen Ereignisse besonders zu berücksichtigen und im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung miteinzubeziehen sind“.

Der Film beabsichtigt keine Gleichsetzung der historischen Verbrechen des Nationalsozialismus mit heutigen Ereignissen. — Timna Katz

Durch die Gegenüberstellung historischer Erinnerungen mit einem aktuellen behördlichen Einsatz wirft die Regisseurin Fragen nach staatlicher Verantwortung, dem Umgang mit Macht und der Bedeutung rechtsstaatlichen Handelns auf. „Der Film beabsichtigt keine Gleichsetzung der historischen Verbrechen des Nationalsozialismus mit heutigen Ereignissen. Vielmehr soll die Gegenüberstellung Denkanstöße geben und dazu einladen, sich kritisch mit Geschichte, Erinnerungskultur und demokratischen Grundwerten auseinanderzusetzen“, betont die 23-Jährige.

Die rund 30-minütige deutschsprachige Produktion wird am 11. September im Kulturni dom in Bleiburg/Pliberk erstmals einem breiten Publikum präsentiert. Anschließend soll die Dokumentation auch Schülerinnen und Schülern an Kärntens höheren Schulen gezeigt werden. „Wenn junge Menschen nach der Vorführung Fragen stellen, miteinander diskutieren und beginnen, über Verantwortung und Menschlichkeit nachzudenken, dann hat der Film sein Ziel erreicht“, sagt Katz. Der Film soll auch im ORF gezeigt werden.