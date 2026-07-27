Paprikahendl
Zutaten für das Paprikahendl
- 1 Hendl (ca. 1,4 kg)
- 50 g milder Schinkenspeck
- 200 g Zwiebeln
- 3 Knoblauchzehen
- Öl
- Salz
- Pfeffer a. d. Mühle
- 2 EL Paprikapulver
- 1 EL Paradeismark
- 400 ml Hühnersuppe
- 20 g Mehl
- 200 g Sauerrahm
Zubereitung Paprikahendl
- 1
Zwiebeln und Knoblauch fein hacken. Den Schinkenspeck in kleine Würfel schneiden. Das Hendl in acht Stücke teilen. Salzen und pfeffern. In Öl rundherum anbraten. In einen breiten Topf setzen.
- 2
Den Speck im Bratfett glasig dünsten. Zwiebeln, Paradeismark und Knoblauch dazugeben und kurz rösten. Vom Feuer ziehen und paprizieren. Mit Suppe ablöschen. Über die Hendlstücke gießen.
- 3
Zugedeckt bei schwacher Hitze eine gute halbe Stunde garen. (Tipp: Die Garprobe machen. Dazu mit einem spitzen Gegenstand beim Gelenk einstechen. Wenn der Fleischsaft klar ist, ist das Fleisch durchgegart.)
- 4
Das Fleisch aus dem Topf heben und beiseitestellen. Die Sauce durch ein Sieb passieren. Sauerrahm mit Mehl verquirlen und unter die Sauce mengen.
- 5
Drei Minuten kochen lassen. Die Hendlstücke wieder in die Sauce setzen und weitere zehn Minuten garen lassen. Beim Anrichten eventuell noch je 1 EL Sauerrahm auf jede Portion setzen. Nockerln dazu reichen.