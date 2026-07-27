Paprikahendl

1 Zwiebeln und Knoblauch fein hacken. Den Schinkenspeck in kleine Würfel schneiden. Das Hendl in acht Stücke teilen. Salzen und pfeffern. In Öl rundherum anbraten. In einen breiten Topf setzen.

2 Den Speck im Bratfett glasig dünsten. Zwiebeln, Paradeismark und Knoblauch dazugeben und kurz rösten. Vom Feuer ziehen und paprizieren. Mit Suppe ablöschen. Über die Hendlstücke gießen.

3 Zugedeckt bei schwacher Hitze eine gute halbe Stunde garen. (Tipp: Die Garprobe machen. Dazu mit einem spitzen Gegenstand beim Gelenk einstechen. Wenn der Fleischsaft klar ist, ist das Fleisch durchgegart.)

4 Das Fleisch aus dem Topf heben und beiseitestellen. Die Sauce durch ein Sieb passieren. Sauerrahm mit Mehl verquirlen und unter die Sauce mengen.