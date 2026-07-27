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Paprikahendl

Paprikahuhn (Symbolbild)
© Sushmita Chatterjee
Paprikahuhn (Symbolbild)
Gesamtzeit:1 std 30 min

Zutaten für das Paprikahendl

  • 1 Hendl (ca. 1,4 kg)
  • 50 g milder Schinkenspeck
  • 200 g Zwiebeln
  • 3 Knoblauchzehen
  • Öl
  • Salz
  • Pfeffer a. d. Mühle
  • 2 EL Paprikapulver
  • 1 EL Paradeismark
  • 400 ml Hühnersuppe
  • 20 g Mehl
  • 200 g Sauerrahm

Zubereitung Paprikahendl

  1. 1

    Zwiebeln und Knoblauch fein hacken. Den Schinkenspeck in kleine Würfel schneiden. Das Hendl in acht Stücke teilen. Salzen und pfeffern. In Öl rundherum anbraten. In einen breiten Topf setzen.

  2. 2

    Den Speck im Bratfett glasig dünsten. Zwiebeln, Paradeismark und Knoblauch dazugeben und kurz rösten. Vom Feuer ziehen und paprizieren. Mit Suppe ablöschen. Über die Hendlstücke gießen.

  3. 3

    Zugedeckt bei schwacher Hitze eine gute halbe Stunde garen. (Tipp: Die Garprobe machen. Dazu mit einem spitzen Gegenstand beim Gelenk einstechen. Wenn der Fleischsaft klar ist, ist das Fleisch durchgegart.)

  4. 4

    Das Fleisch aus dem Topf heben und beiseitestellen. Die Sauce durch ein Sieb passieren. Sauerrahm mit Mehl verquirlen und unter die Sauce mengen.

  5. 5

    Drei Minuten kochen lassen. Die Hendlstücke wieder in die Sauce setzen und weitere zehn Minuten garen lassen. Beim Anrichten eventuell noch je 1 EL Sauerrahm auf jede Portion setzen. Nockerln dazu reichen.