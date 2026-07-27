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Geschnetzeltes in Curryrahm

Geschnetzeltes in Curryrahm
Geschnetzeltes in Curryrahm
Gesamtzeit:45 min

Zutaten für das Geschnetzelte in Curryrahm

  • 150 g Hühnerbrustfilet
  • 1 TL frischer Ingwer
  • Limettensaft
  • Petersilie
  • evtl. Hühnersuppe
  • 1 Schalotte
  • Currypulver
  • 100 ml Kokosmilch, Öl
  • evtl. Sesamsamen / -öl
  • Peperoncini
  • Salz
  • Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung Geschnetzeltes in Curryrahm

  1. 1

    Das Fleisch schnetzeln, das heißt, quer zur Faser in sehr dünne Scheiben schneiden.

  2. 2

    Den Ingwer in winzige Würfel schneiden. Die Petersilie fein schneiden.

  3. 3

    Das Fleisch bei starker Hitze in wenig Öl rundherum anbraten. Das dauert ein bis zwei Minuten.
    Mit Pfeffer und Peperoncini würzen - noch nicht salzen! Aus der Pfanne heben und beiseitestellen.

  4. 4

    Nun erst die Schalotte in die Pfanne geben. Kurz andünsten. Den Ingwer dazu geben und anschwitzen.

  5. 5

    Mit Curry (ca. 1 bis 2 TL) „stauben“. Kurz andünsten und mit Kokosmilch und etwas Limettensaft ablöschen. Fünf Minuten bei nicht zu starker Hitze kochen lassen. Eventuell noch ein paar Tropfen Sesamöl (aus gerösteten Samen) dazu gießen.

  6. 6

    Wenn die Sauce zu dick wird, mit etwas Hühnersuppe oder Wasser aufgießen. Das Fleisch dazu geben, erhitzen und ganz kurz fertig garen. Die Petersilie darüberstreuen.

  7. 7

    Mit Basmati- oder Jasminreis servieren.