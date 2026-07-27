Geschnetzeltes in Curryrahm
Zutaten für das Geschnetzelte in Curryrahm
- 150 g Hühnerbrustfilet
- 1 TL frischer Ingwer
- Limettensaft
- Petersilie
- evtl. Hühnersuppe
- 1 Schalotte
- Currypulver
- 100 ml Kokosmilch, Öl
- evtl. Sesamsamen / -öl
- Peperoncini
- Salz
- Pfeffer a. d. Mühle
Zubereitung Geschnetzeltes in Curryrahm
- 1
Das Fleisch schnetzeln, das heißt, quer zur Faser in sehr dünne Scheiben schneiden.
- 2
Den Ingwer in winzige Würfel schneiden. Die Petersilie fein schneiden.
- 3
Das Fleisch bei starker Hitze in wenig Öl rundherum anbraten. Das dauert ein bis zwei Minuten.
Mit Pfeffer und Peperoncini würzen - noch nicht salzen! Aus der Pfanne heben und beiseitestellen.
- 4
Nun erst die Schalotte in die Pfanne geben. Kurz andünsten. Den Ingwer dazu geben und anschwitzen.
- 5
Mit Curry (ca. 1 bis 2 TL) „stauben“. Kurz andünsten und mit Kokosmilch und etwas Limettensaft ablöschen. Fünf Minuten bei nicht zu starker Hitze kochen lassen. Eventuell noch ein paar Tropfen Sesamöl (aus gerösteten Samen) dazu gießen.
- 6
Wenn die Sauce zu dick wird, mit etwas Hühnersuppe oder Wasser aufgießen. Das Fleisch dazu geben, erhitzen und ganz kurz fertig garen. Die Petersilie darüberstreuen.
- 7
Mit Basmati- oder Jasminreis servieren.