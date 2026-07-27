Geschnetzeltes in Curryrahm

1 Das Fleisch schnetzeln, das heißt, quer zur Faser in sehr dünne Scheiben schneiden.

2 Den Ingwer in winzige Würfel schneiden. Die Petersilie fein schneiden.

3 Das Fleisch bei starker Hitze in wenig Öl rundherum anbraten. Das dauert ein bis zwei Minuten.

Mit Pfeffer und Peperoncini würzen - noch nicht salzen! Aus der Pfanne heben und beiseitestellen.

4 Nun erst die Schalotte in die Pfanne geben. Kurz andünsten. Den Ingwer dazu geben und anschwitzen.

5 Mit Curry (ca. 1 bis 2 TL) „stauben“. Kurz andünsten und mit Kokosmilch und etwas Limettensaft ablöschen. Fünf Minuten bei nicht zu starker Hitze kochen lassen. Eventuell noch ein paar Tropfen Sesamöl (aus gerösteten Samen) dazu gießen.

6 Wenn die Sauce zu dick wird, mit etwas Hühnersuppe oder Wasser aufgießen. Das Fleisch dazu geben, erhitzen und ganz kurz fertig garen. Die Petersilie darüberstreuen.