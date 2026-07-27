Heringssalat
Zutaten für den Heringssalat
- 300 g Heringsfilets
- 300 g Matjesfilets
- 2 säuerliche Äpfel
- 2 Orangen
- Zitronensaft
- 100 g Joghurt (10% Fett)
- 150 g Sauerrahm
- Senf
- Zucker
- Olivenöl
- Salz
- Pfeffer a. d. Mühle
Zubereitung Heringssalat - für ein Fischbuffet
- 1
Die Fische –wenn nötig –putzen. In 1 cm breite Streifen schneiden.
- 2
Die Orangen so schälen, dass die weiße Innenhaut mitentfernt wird. Die einzelnen Filets aus den Zwischenhäuten schneiden und halbieren. Den dabei austretenden Saft auffangen.
- 3
Die Äpfel schälen, achteln und dabei das Kerngehäuse entfernen. Die Achtel in Scheiben schneiden. Sofort mit etwas Zitronensaft beträufeln.
- 4
Äpfel, Heringsfilets, Matjesfilets und Orangen in einer Schüssel vermengen.
Joghurt und Sauerrahm mit 1 TL Senf glatt rühren. Mit einer Prise Zucker, Salz, Pfeffer, dem aufgefangenen Orangensaft und etwas Zitronensaft abschmecken.
- 5
Zum Schluss noch etwas Olivenöl tropfenweise unter die Sauce rühren. Die Sauce über die Fische träufeln.
Behutsam vermengen. Zugedeckt im Kühlschrank einige Stunden marinieren lassen.