Heringssalat

1 Die Fische –wenn nötig –putzen. In 1 cm breite Streifen schneiden.

2 Die Orangen so schälen, dass die weiße Innenhaut mitentfernt wird. Die einzelnen Filets aus den Zwischenhäuten schneiden und halbieren. Den dabei austretenden Saft auffangen.

3 Die Äpfel schälen, achteln und dabei das Kerngehäuse entfernen. Die Achtel in Scheiben schneiden. Sofort mit etwas Zitronensaft beträufeln.

4 Äpfel, Heringsfilets, Matjesfilets und Orangen in einer Schüssel vermengen.

Joghurt und Sauerrahm mit 1 TL Senf glatt rühren. Mit einer Prise Zucker, Salz, Pfeffer, dem aufgefangenen Orangensaft und etwas Zitronensaft abschmecken.