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Heringssalat

Heringssalat
Heringssalat
Gesamtzeit:3 std 45 minKochzeit:45 min

Zutaten für den Heringssalat

  • 300 g Heringsfilets
  • 300 g Matjesfilets
  • 2 säuerliche Äpfel
  • 2 Orangen
  • Zitronensaft
  • 100 g Joghurt (10% Fett)
  • 150 g Sauerrahm
  • Senf
  • Zucker
  • Olivenöl
  • Salz
  • Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung Heringssalat - für ein Fischbuffet

  1. 1

    Die Fische –wenn nötig –putzen. In 1 cm breite Streifen schneiden.

  2. 2

    Die Orangen so schälen, dass die weiße Innenhaut mitentfernt wird. Die einzelnen Filets aus den Zwischenhäuten schneiden und halbieren. Den dabei austretenden Saft auffangen.

  3. 3

    Die Äpfel schälen, achteln und dabei das Kerngehäuse entfernen. Die Achtel in Scheiben schneiden. Sofort mit etwas Zitronensaft beträufeln.

  4. 4

    Äpfel, Heringsfilets, Matjesfilets und Orangen in einer Schüssel vermengen.
    Joghurt und Sauerrahm mit 1 TL Senf glatt rühren. Mit einer Prise Zucker, Salz, Pfeffer, dem aufgefangenen Orangensaft und etwas Zitronensaft abschmecken.

  5. 5

    Zum Schluss noch etwas Olivenöl tropfenweise unter die Sauce rühren. Die Sauce über die Fische träufeln.
    Behutsam vermengen. Zugedeckt im Kühlschrank einige Stunden marinieren lassen.