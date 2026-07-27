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Gebackene Mandelbällchen

Mandelbällchen
Mandelbällchen
Gesamtzeit:1 std 30 min

Zutaten für die gebackenen Mandelbällchen

  • 150 g zimmerwarme Butter
  • 250 g Mehl
  • 40 g Zucker
  • 4 EL Milch
  • 2 Eier
  • 1 Pck. Vanillezucker
  • 50 g gemahlene Mandeln
  • 1 Prise Salz
  • 1 TL Backpulver
  • Staubzucker
  • Zimt
  • Backfett

Zubereitung der Mandelbällchen

  1. 1

    Das Mehl mit dem Backpulver
    versieben. Butter, Zucker, Vanillezucker und
    Salz mit dem Handmixer schaumig aufschlagen.

  2. 2

    Anschließend Eier, Mandeln und Milch ebenfalls mit dem Mixer einarbeiten.
    Nun noch zwei Drittel vom Mehl nach und nach unter den
    Teig mengen. Den Rest auf einmal in die Schüssel geben und
    mit der Hand das Ganze zu einem glatten Teig kneten. Zu einer
    Kugel formen. In Folie wickeln und eine halbe Stunde im
    Kühlschrank rasten lassen.

  3. 3

    Den Teig zu mehreren dünnen Rollen formen. Die Rollen in
    nussgroße Stücke schneiden und zu kleinen Bällchen drehen.
    Reichlich Backfett auf etwa 170 bis 180 Grad erhitzen.

  4. 4

    Die Bällchen portionsweise ins heiße Fett geben und goldbraun
    backen. Auf Küchenpapier abtropfen lassen.

  5. 5

    Die Bällchen noch warm mit Zimtzucker bestreuen und
    lauwarm servieren. Dazu passt Vanillesoße oder eine Mostschaumsoße.