Gebackene Mandelbällchen

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Anschließend Eier, Mandeln und Milch ebenfalls mit dem Mixer einarbeiten.

Nun noch zwei Drittel vom Mehl nach und nach unter den

Teig mengen. Den Rest auf einmal in die Schüssel geben und

mit der Hand das Ganze zu einem glatten Teig kneten. Zu einer

Kugel formen. In Folie wickeln und eine halbe Stunde im

Kühlschrank rasten lassen.