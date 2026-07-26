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Ringen um Wehrdienstreform bis zum letzten Moment
Die Regierungsparteien ringen offenbar bis zuletzt um eine Reform von Wehr- und Zivildienst. Eine Einigung soll gemeinsam mit einem Entwurf zum Social-Media-Verbot beim Sommerministerrat am Montag in Salzburg präsentiert werden. Darauf deutet schon der Ort für die Zusammenkunft hin: Die Regierung trifft sich in der Schwarzenbergkaserne in Wals-Siezenheim. Am Sonntag wurde allerdings noch bis in den Abend unter Einbeziehung der Koalitionsspitzen verhandelt.