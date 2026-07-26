Ringen um Wehrdienstreform bis zum letzten Moment

Die Regierungsparteien ringen offenbar bis zuletzt um eine Reform von Wehr- und Zivildienst. Eine Einigung soll gemeinsam mit einem Entwurf zum Social-Media-Verbot beim Sommerministerrat am Montag in Salzburg präsentiert werden. Darauf deutet schon der Ort für die Zusammenkunft hin: Die Regierung trifft sich in der Schwarzenbergkaserne in Wals-Siezenheim. Am Sonntag wurde allerdings noch bis in den Abend unter Einbeziehung der Koalitionsspitzen verhandelt.

© APA ++ THEMENBILD ++ Illustration zu den Themen Bundesheer / Militär / Verteidigung / Wehrdienst / Sicherheitspolitik. Im Bild: Soldaten der Theresianischen Militärakademie an einem Maschinengewehr 74 (MG 74) am Mittwoch, 02. Juli 2025, im Rahmen einer Übung des Verteidigungsministerium "Scharfschießen der Theresianischen Militärakademie bei Tag" am Truppenübungsplatz Allentsteig.