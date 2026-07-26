Austria, Rapid und Hartberg im ÖFB-Cup weiter

Austria Wien, Rapid und Hartberg haben sich am Sonntag mit Favoritensiegen in die 2. Runde des ÖFB-Cups gespielt. Die "Veilchen" gewannen in Hernals das Derby gegen den Sport-Club 5:0, Stürmer Johannes Eggestein war mit drei Treffern der Matchwinner. Rapid kam bei Ostliga-Aufsteiger Wienerberg zu einem ungefährdeten 3:0 nach einem mühevollen Beginn. Hartberg musste zum Start der dritten Amtszeit von Markus Schopp gegen den Drittligisten SC Imst (3:1) bis zum Schluss zittern.

© APA/EXPA/ STEFAN ADELSBERGER/Archiv Eggestein war dreimal zur Stelle