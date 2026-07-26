Unantastbarer Pogacar fixiert fünften Tour-de-France-Sieg

Tadej Pogacar steht zum fünften Mal als Gesamtsieger der Tour de France fest. Der 27-jährige Slowene vom UAE-Team beendete die dreiwöchige Frankreich-Radrundfahrt mit dem deutlichen Vorsprung von 6:26 Minuten auf den belgischen Olympiasieger Remco Evenepoel und trat auch beim Triumphzug durch Paris noch einmal ordentlich in die Pedale. Den Sieg auf der 21. Etappe am Sonntag holte sich in einem Herzschlagfinale der Niederländer Mathieu van der Poel.

© APA/AFP Tadej Pogacar gewinnt erneut die Tour de France