Taifun "Noul" forderte erste Menschenleben

Der Taifun "Noul" ist am Sonntag über einen Teil Südchinas hinweggezogen und hat starken Wind und heftige Regenfälle mitgebracht. Das Zentrum des Taifuns überquerte das Land in der Nähe der Stadt Pinghai in der Provinz Guangdong etwa 80 Kilometer nordöstlich von Hongkong. "Noul" erreichte demnach Windgeschwindigkeiten von 162 Stundenkilometern und ist damit der bisher stärkste Taifun in China in diesem Jahr. Auf den Philippinen wurden drei Menschen durch den Taifun getötet.

© APA/AFP A trike is seen overturned on a beach path by strong winds from Typhoon Noul which passed close to Hong Kong on July 26, 2026. (Photo by Peter PARKS / AFP)