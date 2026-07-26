Umwelthistorikerin Verena Winiwarter ist 65

Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, den "Beipackzettel" zu den unerwünschten Nebenwirkungen des menschlichen Umgangs mit der Natur zu schreiben. Die Umwelthistorikerin Verena Winiwarter gilt als Pionierin dieses Fachs in Österreich, das sie bis 2022 als Professorin an der Universität für Bodenkultur Wien lehrte. In den vergangenen Jahren engagierte sich Winiwarter, die am Sonntag 65 Jahre alt ist, bei den "Scientists for Future" und in der Friedensbewegung.

© APA/HERBERT PFARRHOFER Verena Winiwarter (Wissenschafterin des Jahres 2013), während der Jubiläumsfeier Klub der Bildungs- und Wissenschaftsjournalisten "25 Jahre WissenschafterIn des Jahres" am Montag, 25. März 2019, in Wien.