15 Festnahmen bei einwanderungskritischen Demos in Glasgow

Die schottische Polizei hat bei einwanderungskritischen Protesten in Glasgow an der Westküste des Landes 15 Menschen festgenommen. Die Menschen wurden wegen Körperverletzung, Besitz von Angriffswaffen und anderer Verstöße gegen die öffentliche Ordnung festgenommen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Bei einem Aufeinandertreffen der einwanderungskritischen Demonstranten mit Gegendemonstranten sei es zu "erheblichen Unruhen" gekommen.