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Klagenfurts Bürgermeister lässt Zukunft offen
Ob er sich 2027 als Bürgermeister der Wiederwahl stellt, weiß Christian Scheider (FSP), seit 2009 mit Unterbrechung Stadtoberhaupt von Klagenfurt, noch nicht. Er sei noch in der "Überlegungsphase", sagte der 62-Jährige im APA-Sommerinterview. Nach Stationen bei FPÖ, BZÖ und Team Kärnten hat er mit der "Freien sozialen Bürgerpartei" (FSP) mittlerweile eine eigene Liste gegründet. Aber: "Ich brauche eigentlich gar keine Partei.