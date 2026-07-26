Weiterer Umbau der Vorarlberger Spitallandschaft kommt

Vorarlbergs Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher (ÖVP) arbeitet mit Experten weiter am Umbau der Vorarlberger Spitallandschaft. Im Fokus steht die Frage, wie die Struktur in zehn oder 15 Jahren aussehen soll. "Wir schließen kein Spital, aber mit welcher Versorgung die Standorte ausgestattet sein werden, darüber entscheiden wir gerade", sagte Rüscher im Interview mit der APA. Außerdem will sie stärker an der Patientenlenkung arbeiten und kann sich Selbstbehalte vorstellen.

© APA/HANS KLAUS TECHT Vorarlbergs Landesrätin Rüscher baut die Spitallandschaft um.