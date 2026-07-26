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Launsky-Tieffenthal: UNO-Sitz eröffnet viele Möglichkeiten

Der nichtständige Sitz im UNO-Sicherheitsrat eröffnet Österreich nach Ansicht des Spitzendiplomaten Peter Launsky-Tieffenthal viele Möglichkeiten. Es gehe auch um die Stärkung des UNO-Amtssitzes in Wien und Themensetzung. Der Sonderbeauftragte des Bundeskanzlers für globale Angelegenheiten und Ex-UNO-Untergeneralsekretär hatte bereits viele Ämter inne, u. a. als Regierungssprecher. Er habe jede seiner Aufgaben "mit Demut und Leidenschaft" gemacht und "bereue keine", sagt er.

Der Sonderbeauftragte des Bundeskanzlers für globale Angelegenheiten, Peter Launsky-Tieffenthal, im Rahmen eines Interviews mit der APA am 21. Juli 2026, in Wien.
© APA
Der Sonderbeauftragte des Bundeskanzlers für globale Angelegenheiten, Peter Launsky-Tieffenthal, im Rahmen eines Interviews mit der APA am 21. Juli 2026, in Wien.
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