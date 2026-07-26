Launsky-Tieffenthal: UNO-Sitz eröffnet viele Möglichkeiten

Der nichtständige Sitz im UNO-Sicherheitsrat eröffnet Österreich nach Ansicht des Spitzendiplomaten Peter Launsky-Tieffenthal viele Möglichkeiten. Es gehe auch um die Stärkung des UNO-Amtssitzes in Wien und Themensetzung. Der Sonderbeauftragte des Bundeskanzlers für globale Angelegenheiten und Ex-UNO-Untergeneralsekretär hatte bereits viele Ämter inne, u. a. als Regierungssprecher. Er habe jede seiner Aufgaben "mit Demut und Leidenschaft" gemacht und "bereue keine", sagt er.

© APA Der Sonderbeauftragte des Bundeskanzlers für globale Angelegenheiten, Peter Launsky-Tieffenthal, im Rahmen eines Interviews mit der APA am 21. Juli 2026, in Wien.