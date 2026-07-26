Deutlicher Anstieg der Fälle von West-Nil-Fieber in Italien

In Italien ist die Zahl der registrierten Erkrankungen an West-Nil-Fieber deutlich angestiegen: Für das laufende Jahr erfasste die europäische Gesundheitsbehörde ECDC bis vorigen Mittwoch 46 Erkrankungen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hatte jüngst in dem Land von 21 bestätigten Fällen berichtet. Die ECDC nennt nun höhere Zahlen, auch für andere Länder. Demnach wurden der Behörde für Europa 81 Erkrankungen gemeldet, bei denen sich die Menschen lokal infiziert hatten.