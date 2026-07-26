Demokraten nominieren neuen Kandidaten nach Anschuldigungen

Die Demokratische Partei im US-Staat Maine hat einen neuen Senatskandidaten bestimmt, nachdem sich der ursprüngliche Kandidat Graham Platner nach Vergewaltigungsvorwürfen aus dem Rennen zurückgezogen hatte. Die Delegierten auf einem Nominierungsparteitag stimmten am Samstag (Ortszeit) für den früheren Präsidenten des Senats von Maine, Troy Jackson. Er soll nun gegen die republikanische Amtsinhaberin Susan Collins antreten.

© APA/AFP/GETTY BANGOR, MAINE - JULY 25: Troy Jackson speaks as he became the Maine Democratic Party's choice to be their U.S. Senate nominee to replace Graham Platner on the ballot in November on July 25, 2026, in Bangor, Maine. Troy Jackson will face off against Sen. Susan Collins (R-ME) in the general election. Joe Raedle/Getty Images/AFP (Photo by JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)