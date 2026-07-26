Kleine Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen.
Demokraten nominieren neuen Kandidaten nach Anschuldigungen
Die Demokratische Partei im US-Staat Maine hat einen neuen Senatskandidaten bestimmt, nachdem sich der ursprüngliche Kandidat Graham Platner nach Vergewaltigungsvorwürfen aus dem Rennen zurückgezogen hatte. Die Delegierten auf einem Nominierungsparteitag stimmten am Samstag (Ortszeit) für den früheren Präsidenten des Senats von Maine, Troy Jackson. Er soll nun gegen die republikanische Amtsinhaberin Susan Collins antreten.