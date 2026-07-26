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34 Verletzte bei Auffahrunfall auf deutscher A9
Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 9 sind im Süden des deutschen Bundeslandes Thüringen 34 Menschen verletzt worden, darunter mehrere Kinder. Die Verletzungen seien allesamt leicht bis mittelschwer, in Lebensgefahr sei niemand, sagte ein Polizeisprecher. Der Fahrer eines Wohnmobils mit zwei Kindern an Bord hatte den Angaben zufolge Samstagabend ein Stauende zwischen den Ausfahrten Rudolphstein und Bad Lobenstein zu spät gesehen.