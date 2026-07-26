34 Verletzte bei Auffahrunfall auf deutscher A9

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 9 sind im Süden des deutschen Bundeslandes Thüringen 34 Menschen verletzt worden, darunter mehrere Kinder. Die Verletzungen seien allesamt leicht bis mittelschwer, in Lebensgefahr sei niemand, sagte ein Polizeisprecher. Der Fahrer eines Wohnmobils mit zwei Kindern an Bord hatte den Angaben zufolge Samstagabend ein Stauende zwischen den Ausfahrten Rudolphstein und Bad Lobenstein zu spät gesehen.

© APA/dpa ARCHIV - 11.06.2017, Bayern, Günzburg: Auf einem Polizeifahrzeug warnt am 12.06.2017 auf der Autobahn A8 eine Leuchtschrift vor einer Unfallstelle. (zu dpa: «Vier Verletzte bei Unfall auf A9 - auch Kinder betroffen») Foto: Stefan Puchner/dpa +++ dpa-Bildfunk +++