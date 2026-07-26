Argentinien: Gestrandeter Wal trotz Rettungsaktion gestorben

In Argentinien ist ein Seiwal auf einer Sandbank im Fluss Río de la Plata gestrandet und trotz einer groß angelegten Rettungsaktion gestorben. "Leider hat das Tier trotz aller Bemühungen nicht überlebt", teilte die Naturschutzstiftung Temaikén mit. Mit einer aufwendigen Aktion hatten Rettungsteams mehr als einen Tag lang versucht, das sieben Meter große Tier vor der Küste von San Fernando - einem Vorort nördlich der Hauptstadt Buenos Aires - aus seiner Notlage zu befreien.