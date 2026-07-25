Dlauhy mit ÖLV-Rekord über 400 m Hürden

Die bereits für die EM qualifizierte Anja Dlauhy ist bei den Leichtathletik-Staatsmeisterschaften in Innsbruck einen neuen österreichischen Rekord über 400 m Hürden gelaufen. In 54,52 Sek. siegte sie vor Lena Pressler, die mit der Zeit von 54,55 damit ebenso bei den Kontinentaltitelkämpfen in Birmingham mit dabei sein wird. "Die zweite Rennhälfte war unglaublich, mit der Zeit hätte ich niemals gerechnet und sie auch erst nach ein paar Minuten realisiert", sagte Dlauhy.