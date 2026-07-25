Graz Giants nach 18 Jahren wieder Austrian-Bowl-Sieger

Die Graz Giants haben erstmals seit 18 Jahren den Titel der Austrian Football League (AFL) gewonnen. Die Steirer besiegten Samstagabend in der Austrian Bowl XLI vor 3.256 Zuschauern in der Südstadt die Danube Dragons in einem engen Spiel 16:14 (10:14). Das Team von Coach Stefan Pokorny holte damit zum elften Mal die Meisterschaft nach Graz, während die Dragons die Titelverteidigung bzw. ihre fünfte Championship verpassten. Der Sieg bei den Frauen ging an die Raiders Tirol.

© APA/FLORIAN WIESER Graz Giants triumphieren in der Austrian Bowl