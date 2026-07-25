Salzburger Festspiele werden nun offiziell eröffnet

Die Salzburger Festspiele werden am Sonntag um 11.00 Uhr mit einem Festakt in der Felsenreitschule von Bundespräsident Alexander Van der Bellen offiziell eröffnet. Die Festrede hält die belarussische Bürgerrechtlerin Maria Kolesnikowa. Die 44-jährige Flötistin, Dirigentin und Kulturmanagerin saß wegen ihres Engagements gegen das Regime von Diktator Alexander Lukaschenko fünf Jahre lang in ihrer Heimat im Gefängnis.

© APA/HANS KLAUS TECHT Maria Kolesnikowa ist die Eröffnungsrednerin der Festspiele 2026