LASK und Salzburg feiern Kantersiege beim Cup-Auftakt

Mit Double-Sieger LASK und Red Bull Salzburg sind am Samstag zwei Titelanwärter mit Kantersiegen im ÖFB-Cup in die zweite Runde eingezogen. Die Linzer machten beim 7:0 (1:0) gegen den Regionalligisten Kalsdorf in der zweiten Hälfte ernst. Sorgen bereitete Trainer Dietmar Kühbauer eine mögliche Knieverletzung bei Stürmer-Neuzugang Ramiz Harakate. Salzburg feierte beim Pflichtspieldebüt des neuen Trainers Danny Röhl einen 7:1-(3:1)-Kantersieg bei Drittligist Oberwart.

© APA/EXPA/ MARCEL PAIL Der LASK steigt problemlos im Cup auf