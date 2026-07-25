Über 40 Grad: Fünfter "grausam heißer Tag" in Folge in Japan

Japan hat am Samstag den fünften "grausam heißen Tag" in Folge verzeichnet. Sechs Städte im Zentrum des Landes hätten die Schwelle von 40 Grad überschritten, ab der es sich um einen "Kokushobi" - einen "grausam heißen Tag" - handelt, teilte der japanische Wetterdienst (JMA) mit. Der Begriff wurde angesichts der steigenden Temperaturen vom Wetterdienst offiziell geprägt, um die Bevölkerung vor extremer Hitze zu warnen.

© APA/AFP A security guard wipes his face on a hot day in Tokyo on July 24, 2026. (Photo by Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP)