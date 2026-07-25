Pavarottis Tochter Cristina schreibt Opernlibretto

Cristina Pavarotti, Tochter des verstorbenen italienischen Startenors Luciano Pavarotti (1935-2007), hat das Libretto zur neuen Oper "Diario di una madre" ("Tagebuch einer Mutter") des spanischen Komponisten Alberto García Demestres geschrieben. Das Werk feiert am Sonntag (26. Juli) beim Festival von Peralada in Spanien seine Uraufführung. Es wird von der Sopranistin Sabina Puértolas und dem Pianisten Rubén Fernández Aguirre interpretiert.

© APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA Cristina Pavarotti bei einer posthumen Ehrung ihres Vaters