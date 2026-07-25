Bulgarien sucht die ESC-Superstadt: Burgas oder Sofia?

Nach Bulgariens erstem Sieg beim Eurovision Song Contest (ESC) in Wien im Mai soll die 71. Ausgabe des Megaevents 2027 nun in dem südöstlichen EU-Land stattfinden. Dara, die 27-jährige bulgarische Sängerin von "Bangaranga", wurde vor zwei Monaten bei der Begrüßungsparty in Sofia umjubelt - und sofort begann der Wettstreit um den Austragungsort. Nach der ersten Auswahlrunde blieben nur noch zwei Bewerbungen übrig: die der Hauptstadt Sofia und die der Touristenhochburg Burgas.

© APA/GEORG HOCHMUTH Sängerin Dara holte den ESC erstmals nach Bulgarien