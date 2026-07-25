Houthi-Miliz im Jemen gibt Angriff auf Saudi-Arabien bekannt

Nach einem Angriff der von Saudi-Arabien angeführten Koalition auf Stellungen der pro-iranischen Houthi-Miliz im Jemen haben die Houthis eine Vergeltungsattacke auf Saudi-Arabien bekanntgegeben. Ein "jemenitischer Raketenangriff" habe Brände in der Stadt Jizan am Roten Meer im Süden Saudi-Arabiens ausgelöst, erklärten die offiziellen Houthi-Medien am Samstag im Onlinedienst Telegram.