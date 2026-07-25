Ukraine-Krieg - Mehrere Tote bei gegenseitigen Angriffen

Bei ukrainischen und russischen Angriffen sind am Samstag insgesamt mindestens 16 Menschen getötet worden. Behörden des russisch besetzten Teils der ukrainischen Region Saporischschja meldeten acht Tote. In der Grenzregion Belgorod gab es russischen Angaben zufolge zwei Todesopfer, im russisch besetzten Teil der Region Cherson ein weiteres. Von ukrainischer Seite wurden insgesamt fünf Todesopfer bekanntgegeben. Die Ukraine griff zudem eine Ölraffinerie in Sibirien an.

© APA/AFP Der Rauch vom Angriff auf das Wildberries-Lager