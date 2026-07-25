Richtung Süden mussten Urlauber auch am Samstag wieder viel Geduld mitbringen. Auf der A11 gab es Wartezeiten von knapp einer Stunde.

Der Reiseverkehr Richtung Süden sorgte schon am Samstagmorgen für Verkehrsbehinderungen. Auf der Karawankenautobahn staute es sich fast neun Kilometer zurück. Zwischen St. Niklas-Faakersee und dem Karawankentunnel gab es erhebliche Verzögerungen. Für die Autofahrer herrschte Blockabfertigung. Der Zeitverlust lag bei gut einer Dreiviertelstunde. Auch bei der Anreise nach Österreich kam es zu Verzögerungen. Ebenfalls überlastet war die Südautobahn vor dem Kreuzergegendtunnel zwischen Völkermarkt und Grafenstein und vor dem Bettlerkreuztunnel.

Am Nachmittag entspannte sich die Situation. Gegen 16 Uhr betrug die Wartezeit vor dem Karawankentunnel bei der Einreise nach Österreich laut Verkehrsservice der Antenne Kärnten noch rund 20 Minuten.