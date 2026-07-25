Trump will mit Warnschildern missliebiges Museum brandmarken

US-Präsident Donald Trump will ein ihm missliebiges Museum zur amerikanischen Geschichte mit Warnschildern vor dem Eingang brandmarken. Entlang der Wege, die zum National Museum of American History in Washington führen, sollen die Hinweistafeln angebliche Falschinformationen in Ausstellungen korrigieren, wie aus einer vom Weißen Haus veröffentlichten Anordnung Trumps hervorgeht. Damit werde die "ideologische Vereinnahmung" des Museums gekontert, hieß es zur Begründung.

© APA/AFP US-Präsident Trump will sich um die Geschichte des Landes "kümmern"