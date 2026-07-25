Korosec offen für Debatte über höheres Antrittsalter

Die Seniorenbund-Chefin Ingrid Korosec (ÖVP) zeigt sich offen für eine Debatte über eine Erhöhung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters - zumindest für jene, die später anfangen zu arbeiten. Ausschlaggebend sein dürfe aber nicht das Geburtsdatum, sondern die Berufsjahre, so Korosec im APA-Gespräch. Enttäuscht reagiert sie auf die Ergebnisse der Verhandlungen zur Gesundheitsreform. "Es muss mehr kommen, wir brauchen Reformen", fordert die Wiener ÖVP-Gesundheitssprecherin.

© APA/HANS KLAUS TECHT Seniorenbund-Chefin ist offen für Erhöhung des Pensionsantrittsalters