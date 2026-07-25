Sporrer hat offene Ohren für "Jugendgerichtshof Plus"

Für Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) war die 2003 vom damaligen Justizminister Dieter Böhmdorfer (FPÖ) vorgenommene Auflösung des Jugendgerichtshofs in Wien "ein großer Fehler". Ein eigenes Jugendgericht samt Haftanstalt, wo alle Ebenen an einem Standort versammelt waren, habe ausgezeichnet funktioniert. Insofern könne sie der Forderung von Generalprokuratorin Margit Wachberger nach einem "Jugendgerichtshof Plus" als zweitem Strafgericht in Wien "viel abgewinnen".

© APA/HANS KLAUS TECHT Sporrer hätte gern Ressourcen für einen "Jugendgerichtshof Plus"