Was Dachdecker, Straßensanierer und Co. gegen die Sommerhitze tun

Bei der Arbeit direkt in der Sommerhitze braucht es spezielle Taktiken. Wir haben uns bei denjenigen umgehört, die wissen müssen, wie man Hitze bekämpft.

35 Grad von oben, bis zu 200 Grad heißes Bitumen von unten – die Mitarbeiter von Asphaltec müssen wissen, wie man mit Hitze umgeht

35 Grad von oben, bis zu 200 Grad heißes Bitumen von unten – Roland Tschernutter von der Villacher Firma Asphaltec kennt Hitzearbeit wie kaum ein anderer. Auf Wanderbaustellen gibt es oft keinen einzigen Baum, der Schatten spendet. „Bei Temperaturen über 33 Grad lässt die Leistung irgendwann nach. Das ist menschlich.“

Sein Team setzt deshalb auf einfache, aber wirksame Maßnahmen: Drei Liter Wasser pro Person gehören fix zum Arbeitstag und die Schildkappe wird immer wieder nass gemacht. Besonders stolz sind die Mitarbeiter auf ihre Eigeninitiative: Auf dem Vergusskessel haben sie kurzerhand eine strombetriebene Kühlbox montiert, damit Getränke den ganzen Tag kalt bleiben.

© Asphaltec Drei Liter Wasser pro Person gehören für die Mitarbeiter von Asphaltec fix zum Arbeitstag

Und noch ein Ritual gehört auf jeder Baustelle dazu: Im Radio laufen regelmäßig die Gesundheitstipps von Hademar Bankhofer. „Da hören wir immer wieder etwas, das wir gleich ausprobieren“, erzählt Tschernutter schmunzelnd.

Der Profi-Tipp: Nicht warten, bis der Durst kommt. Regelmäßig trinken und Kopf sowie Nacken immer wieder kühlen.

Heiß genug fürs Spiegelei

Temperaturen von über 60 Grad kann es an heißen Tagen auf dem Dach erreichen. „Da könnte man ein Spiegelei braten“, sagt Kasim Mehmedovic, Dachdecker und Seniorchef von InstaDach. Manche Werkzeuge werden dabei so heiß, dass sie selbst mit Handschuhen kaum noch angegriffen werden können.

Sein Tag beginnt deshalb möglichst früh. Sonnencreme, Sonnenbrille und Kopfbedeckung sind Pflicht. Besonders stolz ist der 57-Jährige auf seinen Propellerhut, den ihm sein Sohn geschenkt hat. Ein kleiner Propeller saugt dabei die Luft an und gibt sie in das Innere des Huts ab. „Das ist meine Klimaanlage“, sagt er lachend.

© Instadach Dachdecker Kasim Mehmedovic setzt auch auf seinen Propellerhut

Auch die Stimmung spielt eine Rolle bei der Hitze. „Wir lachen viel und versuchen, bei allen Temperaturen positiv zu bleiben“, sagt Mehmedovic. Zwischendurch gibt es für das ganze Team ein Eis.

Der Profi-Tipp: Früh beginnen, nichts Eiskaltes trinken und auf Sommer-Vibes statt Hitze-Frust setzen.

Neben der Autobahn zählt jede Sekunde

Während tausende Urlauber an ihnen vorbeifahren, mähen die Mitarbeiter der Asfinag Böschungen, schneiden Grünflächen oder reparieren Leitplanken – oft nur wenige Meter neben vorbeirasenden Lkws.

© Asfinag Für Asfinag-Mitarbeiter wird der Arbeitstag auch von der Sonne abhängig gemacht

„Die wichtigste Frage ist immer: Wie geht es den Leuten draußen?“, sagt Kärntens einzige Autobahnmeisterin Petra Peitler. Gemäht wird deshalb morgens auf der Sonnenseite und später dort, wo bereits Schatten ist. Thermosflaschen und Kühlboxen gehören zur Standardausrüstung.

Seit 30 Jahren arbeitet Klaus Stauder im Grünraumdienst der Asfinag. Sein persönlicher Hitzetipp: Leitungswasser mit Ingwer. „Das ist gut für den Kreislauf und schmeckt erfrischend.“ Außerdem setzt er auf leichte Kost wie Obst und Gemüse statt schwerem Essen. Mindestens genauso wichtig sei aber, bei Hitze nie alleine zu sein. „Wenn einem schwindelig wird oder der Kreislauf versagt, muss sofort jemand zur Stelle sein.“

© Asfinag Autobahnmeisterin Petra Peitler meint: Thermosflaschen und Kühlboxen gehören zur Standardausrüstung

Die Hitze birgt aber eine weitere Gefahr: Bei Temperaturen über 30 Grad lässt die Konzentration der Autofahrer enorm nach. Deshalb testet die Asfinag derzeit ein KI-gestütztes Frühwarnsystem: Erkennt es ein Fahrzeug, das sich den Mitarbeitern gefährlich nähert, werden diese durch Licht- und Tonsignale sowie Vibrationen gewarnt.

© Asfinag Klaus Stauder setzt auf Leitungswasser mit Ingwer

Der Profi-Tipp: Luftige Kleidung wählen, Ingwerwasser für den Kreislauf und bei Hitze nicht alleine unterwegs sein.

Wenn der Grill den ganzen Tag läuft

Im Verkaufswagen von „Der Hühner Fred“ laufen in der Mittagszeit bis zu 14 Grillspieße gleichzeitig. Dazu kommt die „Wiederhitze“, die von Asphalt und Beton abstrahlt.

© Winnie Faust Geschäftsführer Jörg Kneupper setzt auf alkoholfreien Radler als isotonischen Durstlöscher

Geschäftsführer Jörg Kneupper und sein Team trinken an heißen Tagen bis zu neun Liter Flüssigkeit. Kneupper setzt dabei auf alkoholfreien Radler als isotonischen Durstlöscher, ein Kollege schwört auf Bananenmilch. Dank des hohen Kaliumgehalts füllen Bananen den Elektrolytgehalt auf und liefern schnell Energie.

Kühltücher aus Mikrofaser liegen ständig im Kühlschrank bereit, alle 50 Minuten wird eine Pause eingelegt und einzelne Griller werden zwischendurch abgeschaltet, damit sich der Wagen nicht dauerhaft aufheizt.

Und weil an einem Sommertag schnell jedes Shirt durchnässt ist, haben die Mitarbeiter immer ausreichend Wechselkleidung dabei. Bis zu elfmal wechseln sie an heißen Tagen ihr T-Shirt.

Der Profi-Tipp: Auf den Elektrolythaushalt achten, den Körper runterkühlen (z.B. mit Kühltüchern aus Mikrofaser) und viele kleine Pausen statt einer langen.

Kalter Fetzen statt Kühlweste

Um 5.30 Uhr beginnt die Tour der Klagenfurter Müllabfuhr. Trotzdem sind Manfred Gallob und seine Kollegen an heißen Sommertagen oft noch bis in den frühen Nachmittag unterwegs. Die Touren sind in den vergangenen Jahren länger geworden – und damit verbringen die Mitarbeiter auch mehr Zeit in der prallen Sonne.

Kühlwesten haben sie ausprobiert. „Die müsste man ständig wieder nass machen – das ist für uns nicht praktikabel“, sagt Pascal Glanzer. Viel besser funktioniere ein kaltes, feuchtes Tuch im Nacken. Das Team hat sich deshalb selbst eine Kühlbox mit Getränken, Kühlakkus und nassen Tüchern organisiert.

© Winnie Faust Einige Mitarbeiter der Klagenfurter Müllabfuhr setzen auf ein kaltes, feuchtes Tuch im Nacken

Dass der Fahrtwind kühlt, ist für Manfred Gallob ein Irrglaube. „Hinten bläst die heiße Luft vom Lkw heraus – da bleibt von der Abkühlung nicht viel übrig“, sagt er. Nach der Schicht gibt es für die Männer nur noch ein Ziel: die kühle Wohnung.

Der Profi-Tipp: Ein feuchtes Tuch im Nacken wirkt oft besser als teure Hilfsmittel.