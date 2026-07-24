In einem fünften Fall scheiterte die Festnahme nur daran, dass der Verdächtige am Ende die richtige Adresse nicht fand. Bei dem Anruf am Montag habe nach kurzer Zeit ein vermeintlicher Polizeibeamter den Hörer übernommen und gefordert, dass er 80.000 Euro Kaution für seinen Sohn zahlen müsse, weil dieser einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und sonst ins Gefängnis müsse, so der 79-Jährige. Er hielt den Anrufer so lange hin, bis die echte Polizei den 21 Jahre alten Abholer bei der fingierten Übergabe in Pullach bei München festnehmen konnte. "Da habe ich richtig sauber Vollgas gegeben mit dem Theater", erzählte Schmaus schmunzelnd, auch wenn ihn die Betrüger ganz schön unter Druck gesetzt hätten.

"Mitzuspielen ist gar nicht so einfach, weil man sehr viel wissen muss, sehr viel beachten muss, und weil die sehr schnell erkennen, dass man sie an der Nase herumführt", ordnete der stellvertretende Leiter des für Callcenter-Betrugs zuständigen Münchner Kommissariats, Markus Nothelfer, ein. Wegen des hohen psychischen Drucks, den die professionellen Banden aufbauen, empfehle die Polizei deshalb, aufzulegen und Anzeige zu erstatten.