Es ist kompliziert: Es ist ein T-Shirt und es ist weiß, aber ist es deshalb gleich ein weißes T-Shirt? Natürlich nicht.

Es soll ja Leute geben, die kriegen schon beim Anblick eines weißen T-Shirts einen Schweißausbruch, weil dieses blanke, reine Weiß die Angst vor dem Anpatzen anheizt, wie eine Hitzewelle. Ein Teller Nudeln mit Tomatensauce ergibt im Handumdrehen einen Hauch von Nitsch. Die populärkulturelle Geschichte des weißen T-Shirts ist bekanntermaßen nicht nur mit einem Hitzkopf verbunden: James Dean brennt im Film „Denn sie wissen nicht, was sie tun“ (1955) die Sicherung durch und das unter anderem in einem weißen T-Shirt, das nicht XL ist, sondern sich figurbetont über diesen trainierten Körper legt und jegliche Form von Muskelspiel wie eine Leinwand von innen nach außen überträgt. Das Wort, das man gar nicht lange suchen muss, heißt Sexyness.

1 / 2 James Dean 1955 in „Denn sie wissen nicht, was sie tun“ © Imago

In Hollywood wird das Shirt nun zur Uniform für den jungen, unverstandenen Mann, dem das Rebellische damit auf den Leib geschneidert wird. Wobei, geschneidert im klassischen Sinn wird hier nichts mehr und das ist dem T-Shirt auch eingeschrieben: Die 1950er-Jahre sind immer noch jene Zeit, in der man Hemd und Hose trägt, die Jeans sind noch nicht Mainstream. Shirt statt Hemd und Jeans statt Anzughose, das ist ein Statement.

© Imago Weißes Shirt und Anzughose: Marlon Brando 1951

Schon ein paar Jahre vor James Dean schlüpfte Marlon Brando ins Shirt und noch in die Anzughose, wohlgemerkt. Es ist ein Drehbuch, in dem die Mode eine ihrer besten Rollen spielt, nämlich dann, wenn sie als Regelbrecherin brillieren kann. Das weiße T-Shirt ist hier, salopp gesagt, der ausgestreckte Mittelfinger, der aus dem Kleiderkasten ragt.

© Imago Der V-Ausschnitt hat sich am Ende nicht durchgesetzt, aber Steve McQueen, hier im Jahr 1965, hat es zumindest probiert

© Imago Bruce Springsteen, rund 1980

Die Wirkung wäre geklärt, die Historie, die ist nicht ganz so eindeutig. Biegen wir uns in eine Richtung, die hier gut ins Konzept passt und auch stimmig ist: Das Shirt, auch gerne „The White T“ genannt, dürfte zumindest in der jüngeren Modegeschichte seine Wurzeln im Militär haben. Als Erweiterung des klassischen Unterhemdes, das auch die Oberarme bedeckt. Üblicherweise mit Rundhals, in der Abwandlung auch mit V-Ausschnitt. Ein kleiner Schnitt für ein Shirt, aber die Außenwirkung verändert sich in der Sekunde. Das zeigt die Tücken eines Klassikers: Ein weißes T-Shirt ist eben nicht nur ein weißes T-Shirt.

© Imago Filmausschnitt: „Private Benjamin“ (1980 mit Mary Kay Place, Damita Jo Freeman und Goldie Hawn, 1980

Fragen Sie einen Modedesigner: Nur wenig ist schwerer weiterzuentwickeln als ein Klassiker, dessen DNA man erhalten möchte. Natürlich gibt es weiße Shirts wie Sand am Meer, aber seit der Scandi-Style – klare Linien ohne Schnickschnack – Mainstream geworden ist, hat sich das Shirt zum weißen Leiberl entwickelt. Zur Uniform der Unaufgeregtheit, klar und sauber wie eine Waschmittelreklame. Vom Rebellentum könnten wir nicht weiter entfernt sein. Selbst im Hip-Hop haben sie das weiße Shirt transformiert – im Idealfall ist es so groß wie ein 2-Mann-Zelt, das man sich überwirft und unter dem im Notfall ein halber Club Platz findet.

© Imago Jeremy Allen White in „The Bear“

Doch vor ein paar Jahren hat sich das weiße T-Shirt die Working-Class-Attitüde bekanntlich wieder zurückgeholt und zwar in Form einer Serienfigur: Jeremy Allen White verkörpert in „The Bear“ (Disney+) den Koch Carmy Berzatto. Rebellisch, ja, aber mit der nötigen Erdung, die da sagt: Irgendjemand muss das Geld verdienen, um die Proteinshakes zu zahlen, die zum Aufbau dieser Muskeln beitragen.