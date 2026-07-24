Mitschüler bestohlen: Obersteirische Langfinger standen vor Gericht

Am Freitag mussten sich vier Schüler vor dem Landesgericht Leoben verantworten. Sie hatten ihren Mitschülern Pfandflaschen, Zuckerl und Duschgele gestohlen.

Die obersteirischen Jugendlichen – drei 16-Jährige und ein 17-Jähriger – wirken alle etwas fehl am Platz, als sie am Freitagvormittag auf der Anklagebank vor Richterin Sabine Anzenberger am Landesgericht Leoben sitzen. Einer der vier Verteidiger erklärt gleich zu Beginn: „Der übliche Straftäter schaut anders aus, das sind alles sympathische junge Leute.“

Von Ende Oktober bis Mitte November 2025 haben sie ihre Mitschüler bestohlen. Beim erbeuteten Diebesgut handelte es sich um Pfandflaschen, Zuckerl, Kaugummis, Duschgele und kleine Mengen an Bargeld. „Vor 20 oder 30 Jahren wäre das ein dummer Jugendstreich gewesen und heute landet man vor Gericht“, meint ein weiterer Verteidiger.

Spinde aufgebrochen

Zum Tatzeitpunkt im Herbst 2025 besuchten alle vier Burschen eine höhere Schule im Bezirk Liezen. Dort war es immer wieder zu Sachbeschädigungen und Diebstählen gekommen, mehrfach wurden Spinde aufgebrochen. Teilweise soll auch gegen Türen getreten worden sein, bis diese aufsprangen.

Der Direktor der Schule hat schließlich die Polizei eingeschaltet, rasch gerieten die vier Jugendlichen ins Visier der Ermittler. Gleich zu Beginn des Prozesses bekennen sich alle vier Angeklagten schuldig und beantragen eine Diversion. Sie wollen Verantwortung übernehmen, teilen sie mit.

© KLZ / Maria Steinwender Richterin Sabine Anzenberger leitete die Verhandlung

„Letztklassiges Verhalten“

„Was ging euch dabei durch den Kopf?“, will Richterin Anzenberger von den Burschen wissen. „Nichts“, antwortet einer der Angeklagten kleinlaut. „Ja, das denk ich mir auch. Auf die Jüngeren losgehen, um dann Pfandflaschen im Wert von 25 Cent zu stehlen. Das ist ein letztklassiges Verhalten“, sagt Anzenberger.

Drei Mitschüler wurden als Zeugen vor Gericht geladen, sie besuchten zum Tatzeitpunkt eine Klasse unter dem Jahrgang der Angeklagten. Einem von ihnen wurden Duschgel und mehrere Pfandflaschen im Wert von knapp 10 Euro gestohlen. „Wollen Sie das Geld dafür haben?“, fragt ihn die Richterin. „Es ist mir eigentlich wurscht“, entgegnet der Zeuge, der sich sichtlich unwohl fühlt. Schließlich nimmt er die 30 Euro, die ihm die Angeklagten noch vor Gericht reichen, dann aber doch. „Na das war jetzt ein echtes Geschäft für Sie mit den Pfandflaschen“, scherzt die Richterin.

Prozess endete mit Diversion

Auch die anderen beiden Zeugen bekommen den Wert des Diebesgutes – einmal 5 Euro, einmal 10 Euro – von den Angeklagten retour. Ebenso entschuldigen sich die vier bei ihren Mitschülern. Da es sich bei den Delikten „um Kriminalität im niedrigsten Rahmen handelt und alle vier Verantwortung dafür übernommen haben“, entscheidet sich die Richterin für eine Diversion.

Bis Mitte Dezember müssen die vier Jugendlichen gemeinnützige Arbeit leisten, je nach Tatbeteiligung zwischen 70 und 120 Stunden. „Bei einer Diversion bekommt ihr keine Vorstrafe. Solltet ihr die Stunden aber nicht ableisten oder auch nur eine weitere Pfandflasche stehlen, sehen wir uns ganz bald wieder“, macht Anzenberger den Burschen klar. Und sollte das der Fall sein, werde es nicht bei einer Diversion bleiben.