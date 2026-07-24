An der Chirurgie im LKH Villach wird nun mit dem robotergestützten Operationssystem operiert. Entscheidender Schritt in die Zukunft der Versorgung.

Im Lkh Villach werden seit Juli Roboter in der Chirurgie eingesetzt. „Die Roboterchirurgie ist international fortschreitend und aus modernen Operationssälen künftig nicht mehr wegzudenken“, erklärt Primarius Gerhard Jenic, Abteilungsvorstand der Chirurgie in Villach.

© Kabeg Gerhard Jenic, Abteilungsvorstand der Chirurgie im Lkh Villach

Die ersten robotergestützten Eingriffe in Villach verliefen sehr erfolgreich. Einige Patientinnen und Patienten konnten sogar tagesklinisch versorgt werden und zeigten einen komplikationslosen Verlauf. „Wir haben eine sehr fordernde, aber extrem hochwertige Ausbildung an mehreren Zentren Europas – unter anderem in Amsterdam und Wien – absolvieren dürfen“, berichten Oberarzt Andreas Neuschitzer und Oberärztin Bianca Scharf, die als Pioniere im Krankenhaus Villach die ersten robotischen Eingriffe unter den wachsamen Augen ihres Chefs durchgeführt haben. „Besonders freut es mich, zu sehen, wie schnell sich das gesamte Team auf das neue Verfahren eingestellt hat“, so die Medizinische Direktorin Dr. Elke Schindler: „Es ist uns gelungen, einen eigens für den Roboter vorgesehenen OP-Saal mit allen technischen Raffinessen in Betrieb zu nehmen.“

Ausbildung

Dabei ist die Ausbildung sowohl für Chirurgen als auch OP-Pflege gleichermaßen herausfordernd. „Wir freuen uns, Teil der erfolgreichen Weiterentwicklung zu sein und nehmen die lehrreichen und spannenden Ausbildungen gerne an“, ergänzt die erfahrene OP-Pflegerin DGKP Denise Kavalirek, die bereits bei mehreren robotischen Eingriffen instrumentierte.

Diese zusätzliche Konsole gewährleistet ein Höchstmaß an Sicherheit und schafft gleichzeitig optimale Voraussetzungen für die Ausbildung der nächsten Generation von Chirurgen. — Gerhard Jenic , Abteilungsvorstand der Chirurgie im Lkh Villach

Jenic sieht in der neuen Technologie nicht nur einen bedeutenden Schritt für die Patientenversorgung, sondern auch in den umfassenden Ausbildungsmöglichkeiten, was aus seiner Sicht wesentlich für die Zukunft der Chirurgie sei: „Denn Dank der ebenfalls angeschafften Ausbildungskonsole von Da-Vinci ist eine optimale Ausbildungsmöglichkeit auch bei komplexen Operationen geschaffen worden“. Neben der Konsole des operierenden Chirurgen steht eine zweite Steuerung zur Verfügung, über die erfahrene Experten jederzeit eingreifen können. „Diese zusätzliche Konsole gewährleistet ein Höchstmaß an Sicherheit und schafft gleichzeitig optimale Voraussetzungen für die Ausbildung der nächsten Generation von Chirurgen“, erklärt der Primarius.

Präzision und schonende Eingriffe

Patienten würden von einer schonenden chirurgischen Versorgung und einem gleichzeitig bestmöglichen Behandlungsergebnis profitieren, ist man im Krankenhaus überzeugt. Das Da-Vinci-System kommt zunächst bei Leistenbruchoperationen (TAPP) sowie weiteren minimalinvasiven Eingriffen im Bauchraum inklusive Tumoroperationen zum Einsatz: „Der Operateur trifft sämtliche Entscheidungen selbst und trägt somit die volle Verantwortung“, betont Dr. Neuschitzer. Die Eingriffe werden mit dem Hightech-Gerät millimetergenau gesteuert. „Der Roboter unterstützt die Mediziner bei besonders feinen Bewegungen und gleicht beispielsweise ein leichtes Zittern der Hände aus. Dadurch können Eingriffe noch präziser und gewebeschonender durchgeführt werden“, ergänzt Dr. Scharf.

Ausbau der Roboterchirurgie in der KABEG

Mit der Inbetriebnahme des Da-Vinci-Xi-Systems samt Ausbildungskonsole im Lkh Villach baut die Kabeg ihr Angebot in der robotergestützten Chirurgie weiter aus. Bereits seit mehreren Jahren wird am Klinikum Klagenfurt robotergestützt operiert. Ende 2026 erhält das Klinikum einen weiteren Roboter der neuesten Generation. Durch den zusätzlichen Einsatz des kompletten Systems am Lkh Villach profitieren nun auch Patientinnen und Patienten in der gesamten Region Kärnten West von dieser Operationstechnologie.