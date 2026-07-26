Musik, Kulinarik und ein runder Geburtstag: Beim Jakobi-Nachkirchtag in Neuhaus wird Hubert Urachs 80er (nach)gefeiert.

Beim diesjährigen Jakobi-Nachkirchtag in Neuhaus/Suha steht ein besonderes Jubiläum im Mittelpunkt: Musiker Hubert Urach („Original fidele Lavanttaler“) feiert am Montag, 27. Juli, seinen 80. Geburtstag nach. Dazu lädt der Hartl-Stadl zu einem musikalischen Fest mit freiem Eintritt. Für Unterhaltung sorgen neben Jubilar Urach auch die Geschwister Scharf, Daniel Düsenflitz sowie die Formation „3L – drei Lavanttaler“. Kulinarisch wird ein Backhendlschmaus angeboten.

Urach, der eigentlich schon am 31. August letzten Jahres seinen 80. Geburtstag feierte, wurde im Dezember 2025 im Rathaussaal von St. Paul zum Ehrenbürger ernannt. Mit weithin bekannten Liedern aus seiner Feder wie „Wenn die Schwalben heimwärts zieh’n“ prägte der Gründer der Original Fidelen Lavanttaler die regionale Musiklandschaft nachhaltig – der Hit wurde bei der Feier gemeinsam mit den Jungen Fidelen Lavanttalern und einem Quintett der Alt Lavanttaler Trachtenkapelle (ATK) St. Paul von allen Anwesenden angestimmt.

Damals stellte der St. Pauler Bürgermeister Stefan Salzmann (SPÖ) den Jubilar so vor: „Es war 1963, als Hubert Urach das Trio Urach gegründet hat und dann in weiterer Folge die Original Fidelen Lavanttaler.“ Er verwies auf bekannte Lieder der Gruppe wie „Maus Polka“, „Leise rauscht die Lavant“ und eben „Wenn die Schwalben heimwärts zieh’n“ mit seinen 2,6 Millionen Aufrufen allein auf YouTube. „Eine Million verkaufte Tonträger – das spricht für sich“, resümierte Salzmann. „Du hast Generationen von Musikern geprägt.“

Die Laudatio hielt damals ORF-Moderator und Sänger Marco Ventre: „Als Lavanttaler bist du bekannt – mit Gold, Platin und Diamant. Doch bevor es soweit war, hat der liebe Gott vor den Erfolg wie immer den Schweiß und die Tränen gesetzt. Und so hast du mit deinen Brüdern – mit dem Robert und dem Leopold – inspiriert von eurem Vater neben der Schule und der harten Arbeit am Hof ein Musikinstrument erlernt. Und schon bald seid ihr durchs Lavanttal gezogen und habt die Menschen mit euren Melodien erfreut. Die Fans, die wurden dann immer mehr, wollten zu euren Klängen am Tanzboden tanzen und haben nicht mehr genug bekommen können.“ Mit dem Ergebnis: „Ausverkaufte Konzerthallen, Millionen verkaufte Tonträger, Fernsehauftritte noch und noch.“

© Gerfried Ambrosch Salzmann, Urach, Ventre

Die Nachkirchtagsfeier mit Urach findet bei freiem Eintritt am Montag, 27. Juli, ab 18 Uhr im Hartl-Stadl in Neuhaus statt. Tischreservierungen sind unter 04356 2041 möglich. Konzertbeginn ist 19 Uhr.